Jennifer Lopez: il comune di Triora le offre la cittadinanza onoraria

Qualche tempo fa Jennifer Lopez ha manifestato il desiderio di andare a vivere in un piccolo borgo a misura d’uomo: «Mi piacerebbe trasferirmi in un paesino in Italia», aveva detto, scegliendo il nostro Paese come eventuale meta.

Un comune italiano adesso ha deciso di aiutare la star a realizzare il suo sogno, offrendole la cittadinanza onoraria: si tratta del Comune di Triora, incantevole borgo medievale situato nella Valle Argentina, in provincia di Imperia.

Nell’intervista in cui ha espresso questo desiderio, Jennifer Lopez ha rivelato di sognare un posto tranquillo, con un’ottima qualità di vita, dove poter andare a comprare il pane in bicicletta. Queste parole corrispondono alla descrizione di Triora, almeno secondo il vicesindaco Giovanni Nicosia, il quale ha deciso di scrivere una lettera alla cantante americana per invitarla nel paesino ligure.

«Quando abbiamo letto l’intervista abbiamo subito pensato che Triora fosse il paese da te descritto – si legge nella lettera – Triora è un luogo unico e meraviglioso, adatto proprio al cicloturismo in mountain bike. Conosciuto come il paese delle streghe per un’antica e reale vicenda di caccia alle streghe, Triora è famosa anche per il suo pane. Quindi parte del tuo sogno qui da noi è già realtà». Ora non resta che attendere la risposta di Jennifer Lopez per scoprire se diventerà cittadina onoraria del piccolo borgo della Liguria.

