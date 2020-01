Grammy Awards 2020: i vincitori e l'omaggio a Kobe Bryant

Si è conclusa la 62° Edizione dei Premi della Musica, allo Staples Center di Los Angeles. Gli ultimi preparativi per lo show sono avvenuti in un clima surreale, di incredulità per la scomparsa di Kobe Bryant, il noto campione simbolo dei Los Angeles Lakers, la squadra della città delle star di Hollywood. Proprio perché allo Staples Center Kobe Bryant era di casa, gli artisti dei Grammy hanno voluto omaggiare la star dello sport, scomparso in un incidente a bordo del suo elicottero privato, proprio poche ore prima dell’evento.I Grammy Awards 2020 sono quindi iniziati con il ricordo della star tanto amata, da parte della padrona di casa, la cantante, in veste di conduttrice, Alicia Keys.

Una commossa Lizzo le ha fatto eco con le sue parole «Questa notte è per Kobe».

Dopo l'omaggio a Kobe, lo show ha avuto inizio con Lizzo, seguita da Alicia Keys che ha cantato accompagnata dai Boyz II Men la loro "It’s So Hard To Say Goodbye to Yesterday…" passando per "Someone You Loved" di Lewis Capaldi, in nomination.

Lunedì 27 gennaio Monte Carlo Nights dedica la puntata ai vincitori dei Grammy. Sintonizzati sulle nostre frequenze e ascolta Esperanza Spalding (Best Jazz Vocal Album), Angélique Kidjo (Best World Music Album), Jacob Collier (Best Arrangement), Chick Corea & The Spanish Heart Band

World Music (Best Latin Jazz Album), Brad Mehldau (Best Jazz Instrumental Album), Anderson Paak e André 3000 (Best R&B Performance), Elvis Costello & The Imposters (Best Traditional Pop Vocal Album) e la grande trionfatrice dei Grammy, Billie Eilish.

(Foto Getty Images)

Lizzo si è aggiudicata due premi(Miglior interpretazione pop solista e Miglior Urban Contemporary Album). Beyoncé ha vinto il Best music film con "Homecoming". La diva della disco Gloria Gaynor ha trionfato nella categoria Miglior Album Gospel con "Testimony". DJ Khaled feat. Nipsey Hussle & John Legend si sono aggiudicati il Grammy per la Miglior Performance Rap Cantata.



Ecco i vincitori dei Grammy Awards 2020: