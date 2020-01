Queen: adesso sono anche sulle sterline!

I Queen sono la prima band a comparire su una moneta ufficiale del Regno Unito, creata dalla Royal Mint.

È stata infatti presentata la moneta commemorativa che riporta l’immagine dei Queen: sua maestà la Regina Elisabetta II è effigiata su un lato, i Queen sull'altro. Sulle monete - si dice le prime di una nuova serie che celebra "l'innovazione e il successo della musica britannica” - sono raffigurati gli strumenti musicali suonati da ciascun membro della band: la chitarra Red Brian di Brian May, il basso Fender Precision di John Deacon, la grancassa Ludwig di Roger Taylor decorata con lo stemma dei Queen e il pianoforte a coda Bechstein di Freddie Mercury, con le note di apertura di Bohemian Rhapsody.



«Questo è un grande momento, chi lo avrebbe mai immaginato?», ha commentato il chitarrista Brian May. «Quando abbiamo iniziato, anche il primo gradino della scala sembrava essere irraggiungibile. Far conoscere la nostra band e celebrare la nostra musica in questo modo è molto toccante, un vero onore».



Le monete sono state progettate da Chris Facey della Royal Mint in collaborazione con Bravado, la società di gestione del marchio Universal Music Group. «È straordinario tutto questo clamore intorno alla nostra band», ha dichiarato il batterista Roger Taylor.

Le monete, che possono essere acquistate sul sito della Royal Mint, hanno prezzi variabili. Si parte da 13 sterline (16,87 dollari) per la moneta “brilliant uncirculated” in edizione limitata, che include un poster ed è disponibile in tre pacchetti esclusivi. Per chi può permettersi di più, ci sono anche un’edizione d’argento e una d’oro, quest’ultima al prezzo di 2100 sterline (2725 dollari).