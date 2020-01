Whitney Houston nella Rock ‘n’ Roll Hall of Fame

I nomi degli artisti che entreranno nella Rock ‘n’ Roll Hall of Fame nel 2020 sono stati resi noti e tra questi c’è anche Whitney Houston. La grandissima artista, purtroppo scomparsa nel 2012, secondo i suoi fan meritava di entrare nell’Olimpo della musica da tempo, considerando la sua grandiosa carriera e il suo talento incredibile, espresso attraverso una voce meravigliosa che emoziona e dà i brividi ancora oggi.

La cerimonia che renderà ufficiale l’ingresso di Whitney nella Hall of Fame si terrà il 2 maggio all’Auditorium di Cleveland, in Ohio e verrà trasmessa in diretta tv su HBO. Adesso ci si chiede chi sarà a pronunciare il discorso di presentazione della grande cantante: sono tanti gli artisti con i quali lei ha collaborato e che sarebbero certamente felici di renderle omaggio in questo modo, dunque c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta.

Ad avere questo compito potrebbe essere, ad esempio, Brandy Norwood, l’attrice protagonista del film “Cenerentola” del 1997, pellicola nella quale Whitney interpretò, invece, la Fata Madrina. Sarebbe plausibile aspettarsi anche Kevin Costner sul palco, partner dell’artista nel celeberrimo film “The Bodyguard”, oppure altri attori che hanno lavorato con lei, come Denzel Washington o Jordin Sparks.

Per quanto riguarda gli artisti del mondo della musica, invece, una delle candidate potrebbe essere Janet Jackson che, al suo ingresso nella Hall of Fame l’anno scorso, ha chiesto che ci fossero più candidate donne. In alternativa, altri candidati potrebbero essere Stevie Wonder, Mariah Carey, Mary J. Blige oppure Alicia Keys, la quale, tra l’altro, cantò ai funerali di Whitney.

Oltre alla indimenticabile cantante, quest’anno faranno il loro ingresso nella Rock ‘n’ Roll Hall of Fame anche i Depeche Mode, i Doobie Brothers, Notorious B.I.G., i Nine Inch Nails e i T. Rex.