Celine Dion ricorda il marito con un emozionante post

Celine Dion non dimentica. E' una diva acclamata in tutto il mondo, adesso anche icona fashion globale, ma il suo cuore non può dimenticare i valori più autentici e l'uomo che le è stato accanto (quasi) per una vita: il marito e impresario (il primo ad aver creduto in lei) René Angélil.

La coppia è stata sposata per ventidue anni, ha avuto tre figli, ha costruito una carriera gloriosa. Poi, il 14 gennaio 2016, Angélil è morto dopo una lunga battaglia contro un cancro alla gola.

Celine ha ricordato René sulla sua pagina Instagram, pubblicando una bellissima foto del marito e postando un messaggio tanto semplice quanto ricco d'amore: «Non c'è un giorno che passa senza che io pensi al tuo bel sorriso. Ci manchi, grazie per vegliare su di noi, amore mio. Ti amo».

(Foto Getty Images)