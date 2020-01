Jennifer Lopez vuole una vita semplice. In Italia

Si è ripresa bene dalla delusione degli Oscar, Jennifer Lopez. Il film "Le ragazze di Wall Street", di cui è (ottima) protagonista non ha infatti ricevuto nessuna nomination. Ma J. Lo è d'acciaio e ha nuovi progetti per il futuro.

In un'intervista all'edizione U.S.A. del magazine Vanity Fair, Jennifer ha infatti rivelato di volersi trasferire in Italia, dove vivere una vita più semplice e genuina: «Mi piacerebbe trasferirmi in un paesino in Italia... vorrei una vita più semplice e genuina», ha infatti confessato la Lopez. Chissà che immagine ha l'artista del nostro Paese, che tanto bucolico proprio non è. Certo che l'idea di avere come illustre residente mrs Lopez è comunque splendida, e farebbe anche bene al nostro turismo.

L'idea di vita semplice per Jennifer è questa: «Vorrei vivere una vita più semplice e sana in un luogo in cui magari posso andare in bicicletta, comprare il pane e metterlo nel mio cestino e poi tornare a casa e metterci la marmellata sopra, e mangiare e dipingere e sedermi su una sedia a dondolo davanti ad una bellissima veduta di un albero di ulivo o di una quercia e semplicemente sentirne l’odore. Ho fantasie come queste». Toscana, Puglia, Sicilia? Quale regione potrebbe ospitare al meglio la star? Jennifer magari ci sta pensando. Anche se a breve la sua attenzione sarà rivolta tutta a Miami. Dove, il 2 febbraio, sarà con Shakira star del prestigioso show del Super Bowl.

(Foto Getty Images)