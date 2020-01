Shakira: irriconoscibile nelle nuove foto

E' una Shakira quasi irriconoscibile quella apparsa sulla pagina Instagram dell'artista. Scordatevi la sua massa imponente di riccioli biondi e le forme latine. Sul noto social, Shakira appare con lunghi capelli scuri e lisci. Addirittura, con un'acconciatura in stile orientale. E alquanto dimagrita.

Nueva música pronto, estén pendientes! New music coming your way, stay tuned!

Il nuovo look accompagna l'uscita di una nuova canzone, "Me gusta", che Shakira interpreta con il rapper portoricano Anuel AA. E un nuovo album dovrebbe essere in arrivo.

L'impegno più imminente per l'artista è però lo show al Super Bowl, in programma a Miami il 2 febbraio 2020. Shakira dividerà il palco con un'altra star latina, nientemeno che Jennifer Lopez. E chissà se si presenterà al concerto con il look appena sfoggiato su Instagram...