Jennifer Lopez ancora in jungle dress!

Jennifer Lopez è la nuova protagonista della campagna Versace per la nuova Primavera Estate. A darne notizia è stata la star, con uno scatto pubblicato su Instagram che ha emozionato non poco i fan.

Nella foto infatti (firmata dai due maestri dell'obbiettivo Mert & Marcus) Jennifer indossa un completo che è un chiaro omaggio a un celebre abito di Versace, quel jungle dress che l'artista indossò, con grande scalpore, durante i Grammy Awards 2000.

Il jungle dress causò la nascita di Google Immagini: la richiesta della foto di J.Lo con quel vestito fu tanto clamorosa, da superare ogni altra richiesta su Google. E, per facilitare gli utenti, Google sviluppò dunque la ricerca per immagini.

Jennifer Lopez ha dichiarato: «Il jungle dress ha segnato un punto di svolta per la mia carriera. Per me Versace significa fiducia in se stessi e rappresenta la condivisione di qualcosa di bello con il mondo. È un sogno collaborare di nuovo con la mia amica Donatella in occasione di questa meravigliosa campagna, per dare vita a qualcosa di nuovo partendo da un momento iconico della storia della moda».

Il jungle dress non è mai stato dimenticato. E la stessa Donatella Versace lo aveva riproposto lo scorso anno per la chiusura della sfilata milanese Primavera/Estate.

(Foto Getty Images)