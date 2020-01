David Bowie: l'emozionante messaggio della moglie Iman

Iman, la splendida modella moglie di David Bowie, ricorda sempre con infinito affetto il marito, nato l'8 gennaio del 1947 e scomparso il 10 gennaio del 2016.

Il messaggio di quest'anno è potente nella sua nuda semplicità: niente foto a effetto, solo una frase, di grande bellezza: «Il tuo ricordo, come i semi sparsi, fiorisce ovunque».

Visualizza questo post su Instagram #imandaily January 8th #BowieForever #EternalLove Un post condiviso da IMAN (@the_real_iman) in data: 8 Gen 2020 alle ore 4:15 PST

Il mondo della musica, per celebrare il leggendario artista, ha preparato un ep di sei tracce rare e inedite (che saranno pubblicate nel corso di sei settimane), intitolato "David Bowie Is It Any Wonder?".

La prima canzone pubblicata è una versione inedita di "The Man Who Sold The World". Altri cinque brani saranno pubblicati settimanalmente dal 17 gennaio in poi.

Il 18 aprile 2020, in occasione del Record Store Day, sarà inoltre pubblicato l'album "ChangesNowBowie",registrato a New York nel novembre 1996 durante le prove per il concerto del 50esimo compleanno della star al Madison Square Garden. In copertina, uno spettacolare ritratto di Bowie in bianco e nero scattato dal fotografo Albert Watson.

(Foto Getty Images)