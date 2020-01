Adele troppo magra: fan preoccupati

Una donna non in perfetta salute: è questo il giudizio dei fan dopo l’uscita delle foto che ritraggono la cantante Adele durante la sua vacanza ai Caraibi orientali in compagnia del collega Harry Styles e del conduttore James Corden.

Nonostante l’artista inglese si mostri sorridente e serena, molti suoi estimatori si dicono preoccupati per l’eccessivo dimagrimento. Le foto pubblicate da TMZ ad Anguilla hanno scatenato un acceso dibattito sui social: “E questa sarebbe Adele? Qualcuno le dia da mangiare, è così magra e non poi così sana”, questo il tenore dei commenti da parte dei suoi fan su Twitter.

Adele hanging out with Harry Styles and James Corden in Anguilla yesterday pic.twitter.com/YWHGtvzKb6 — Adele Russia (@adeleurope) 4 gennaio 2020

Sono in molti a credere che la causa della sua trasformazione fisica sia stata la fine del matrimonio con Simon Konecki. Ma sembra che la cantante britannica in un modo o nell’altro faccia sempre discutere: prima perché mostrava linee troppo curvy, ora perché esibisce un corpo fin troppo magro.

Prima delle immagini pubblicate da TMZ, Adele era già stata avvistata, notevolmente dimagrita, in occasione della festa di compleanno di Drake, evento durante il quale alcuni dubitarono persino che si trattasse proprio della cantante britannica. Ad ogni modo il 2020 sembra essere proprio l’anno della rinascita per questa artista, già premio Oscar con Skyfall.