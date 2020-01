Zoe Kravitz : le emozionanti foto del matrimonio

Il 29 giugno del 2019 la figlia di Lenny Kravitz e dell’attrice Lisa Bonet, Zoe, si è sposata con il suo fidanzato Karl Glusman. Le nozze sono state celebrate a Parigi, nella casa di famiglia, al riparo da occhi indiscreti e dai riflettori: Zoe ha deciso di vivere il suo giorno più bello nella più totale riservatezza e, infatti, di quel giorno non è stata pubblicata neanche una foto.

Almeno fino al 31 dicembre, quando l’attrice ha deciso di condividere alcuni scatti del matrimonio con i suoi fan su Instagram, rivelando così alcuni dettagli della cerimonia. A cominciare dal suo abito, un vestito bianco e corto davvero delizioso, con la gonna ampia simile a quella di un tutù e le caviglie scoperte. Per l’acconciatura, invece, Zoe ha scelto uno chignon basso con la riga in mezzo e un cerchietto per dare un tocco finale ai suoi capelli.

Visualizza questo post su Instagram June 29th, 2019. Un post condiviso da Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) in data: 31 Dic 2019 alle ore 4:02 PST

In queste foto in bianco e nero sono tanti i momenti emozionanti immortalati di quel giorno, dai sorrisi degli invitati, tra i quali spiccano Alicia Keys, Laura Dern, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shallene Woodley, fino alle foto del banchetto, dell’accompagnamento musicale e del bacio tra i due novelli sposi. Forse, però, l'immagine più bella è quella che la ritrae in cima alle scale, mentre si appresta a raggiungere il suo sposo e, alle sue spalle ci sono i genitori Lenny e Lisa, e i fratelli, figli della madre e dell’attore Jason Momoa, anche lui presente perché molto legato a Zoe. È uno scatto che mostra la solidità e l’affetto di questa meravigliosa famiglia allargata.