Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You è finalmente al primo posto in classifica

Tutti conoscono "All I Want For Christmas Is You", la hit natalizia di Mariah Carey che accompagna ormai da anni il Natale.

La canzone era uscita ben 25 anni fa, ma, incredibilmente, non era mai arrivata al primo posto della classifica statunitense. Adesso, finalmente, "All I Want For Christmas Is You" ha conquistato l'ambita posizione. La canzone, negli anni precedenti, era riuscita ad arrivare "solo" al terzo posto della chart.

Grazie a questa prima posizione, Mariah Carey può vantare adesso ben 19 canzoni arrivate al primo posto in classifica nel corso della sua carriera. Meglio di lei finora hanno fatto solo i Beatles.

(Foto Getty Images)