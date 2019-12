Le canzoni che compiono quarant’anni nel 2020

Nel 2020 tantissimi grandi successi musicali del passato festeggeranno il quarantesimo anniversario della loro pubblicazione. Sono canzoni celebri che ormai fanno parte del nostro immaginario musicale.

Eccone cinque tra le più memorabili

Fame – Irene Cara

Pubblicata nel 1980 e interpretata dalla cantante e attrice statunitense Irene Cara, deve la sua fortuna all’omonimo film, uscito nello stesso anno, e alla successiva serie televisiva, “Fame” appunto, tradotto in italiano con “Saranno Famosi”, dei quali era la colonna sonora.

Upside Down – Diana Ross

La cantante americana Diana Ross divenne famosa in tutto il mondo proprio grazie a questo brano, primo singolo estratto nel suo album d’esordio, “Diana”.

Sailing – Cristopher Cross

Anche la meravigliosa canzone di Cristopher Cross, “Sailing”, nel 2020 compirà 40 anni. È passato così tanto tempo dalla sua pubblicazione, eppure ancora oggi ascoltarla fa emozionare.

I Can’t Tell You Why – Eagles

Questa bellissima canzone degli Eagles in pochissimo tempo scalò tutte le classifiche. Ancora oggi è una delle più conosciute della nota band.

Call Me - Blondie

Il celeberrimo brano divenne il più famoso della carriera del gruppo americano Blondie, anche grazie al film “American Gigolò” per il quale fu utilizzata come canzone principale nella colonna sonora.