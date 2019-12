Roxette: è scomparsa la cantante Marie Fredriksson

Addio Marie Fredriksson: è infatti scomparsa, a 61 anni, la cantante del duo svedese dei Roxette.

La band aveva regalato ai fan successi indimenticabili come "It Must Have Been Love", "Joyride", "Listen To Your Heart", "The Look".

A dare la notizia è stato il quotidiano svedese Express, che ha pubblicato una nota della famiglia: «È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più grandi e più amati è scomparso. Marie Fredriksson è morta la mattina del 9 dicembre a seguito della sua malattia».

Marie Fredriksson era malata dal 2002: aveva un cancro al cervello. L'artista aveva continuato a lavorare, pubblicando il suo ultimo album nel 2018.

(Foto Getty Images)