Tina Turner ringrazia i fan per gli auguri di compleanno. E il suo messaggio è un inno positivo alla vita!

Tina Turner ha festeggiato il 26 novembre il suo compleanno. Ottant'anni, una data importante. E, invece che lamentarsi per il peso dell'età, come molti fanno, l'artista ha ringraziato tutti i fan con un video spumeggiante per gioia e positività.

«Sì, ho 80 anni», dice Tina nel video «Come pensavo sarei stata a 80 anni? Non così. Sono in forma, mi sento bene ho superato diverse malattie gravi. Così, sento di avere adesso una seconda possibilità nella vita... Sono felice di essere una donna di 80 anni!».

To celebrate turning 80 years old, Tina has recorded a special birthday video message just for her fans. #Tina80 pic.twitter.com/dUFEUawQ7r — TinaTurner (@LoveTinaTurner) 26 novembre 2019

A fare gli auguri a Tina sono state molte star, tra cui Ronnie Wood dei Rolling Stones, Ringo Starr, Nile Rodgers: ecco i loro auguri nel video.