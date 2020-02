Monica Bellucci avvisa la figlia Deva: studiare è più importante che sfilare!

Deva Cassel, appena 15 anni, ha finalmente gustato tutto il sapore del suo debutto. E' infatti uscita la campagna dedicata alla nuova fragranza di una nota griffe, di cui è testimonial.

Ma Deva, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, non deve per questo montarsi la testa. Tutt'altro. Mamma Monica l'ha infatti avvisata: «La scuola è più importante!».

Parlando al quotidiano Le Monde, Monica Bellucci ha infatti rivelato di aver dato saggi consigli alla figlia: «È soltanto per una campagna. Lei va ancora a scuola. Ha voluto provare un’esperienza che le abbiamo offerto... Penso che volesse dimostrare a se stessa che poteva entrare nel mondo del lavoro, che aveva le capacità per farlo e che era in grado di gestire tutto questo».

Dopo la campagna, dunque Deva Cassel tornerà a scuola e alla vita di sempre. Simile a tante altre belle ragazze italiane, con tanti sogni nel cassetto e impegni scolastici da rispettare. (Foto Getty Images)