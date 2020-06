Audrey Hepburn: la sua lezione di stile è attuale ancora oggi!

Audrey Hepburn è sempre una maestra di stile.

La sua eleganza, fatta di linee semplici, colori basic e forme essenziali, è più attuale che mai. Guardatela in questa foto, in cui è davvero chic con una semplice camicia bianca e pantaloni scuri. Basta infatti una semplice camicia, chiara, con le maniche lunghe, per regalare stile al proprio look. La camicia può annodarsi in vita o tenere ampia sui pantaloni. Le maniche possono arrotolarsi per un'aria più disinvolta.

Scarpe basse e semplici pantaloni completano uno stile davvero intramontabile.

(foto Getty Images)