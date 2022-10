Roberto Bolle mentre danza a vent'anni: il bellissimo video

Oggi Roberto Bolle è una celebre étoile, apprezzata e amata in tutto il mondo. Un artista eccezionale, che si sta anche impegnando a fondo per diffondere la cultura della danza tra i giovani, come ha dimostrato con il suo progetto OnDance, che ultimamente ha fatto radunare un migliaio di ballerini in piazza del Duomo a Milano.

Ma anche Roberto Bolle è stato un giovane ballerino, ricco di belle speranze. Ed eccolo infatti in un raro video, che lo mostra allenarsi, a circa 20 anni.

Roberto Bolle aveva iniziato a studiare danza da bambino e già e 12 anni si era recato alle audizioni per entrare nella Scuola di Ballo del Teatro alla Scala. Da allora, passo dopo passo, ha costruito una lunga, memorabile carriera. Che ne ha fatto il beniamino di tutti quanto amano la danza e la bellezza.

