In posa senza veli a 91 anni: la lezione meravigliosa di Carmen dell'Orefice

E' nata nel 1931 e oggi, a 91 anni, è ancora affascinante e bellissima. E' la celebre modella Carmen Dell’Orefice, che ha iniziato la carriera ad appena 15 anni, nel 1947, è stata musa di fotografi e stilisti insigni, come Irving Penn, Moschino, Missoni, Thierry Mugler, e tuttora posa e sfila.

Ultimamente, la Dell’Orefice si è lasciata ritrarre senza veli per il magazine New You – The voice of health and beauty, per parlare dell'invecchiare con grazia e della bellezza e della positività che l'età può donare.

Nelle immagini (scattate da Fadil Berisha) appare con la modella over 60 Beverly Johnson.

Carmen parla di come ha accettato lo scorrere del tempo: "Mi alleno quasi ogni giorno con un po’ di stretching gentile e di respirazione, ma senza ostinazione. Quando sento che qualcosa non va mi fermo... Ho un buon metabolismo e questa è una fortuna. Mangio quando ho fame e non conto le calorie, per me il cibo deve essere una gioia. Se non ami gli spinaci scotti impara a cucinarteli da sola oppure mangiali crudi. Questa, secondo me, è la flessibilità necessaria per arrangiarsi nella vita... Alla mia età non ricordo più le cose brutte. Mi dico ancora che il meglio deve ancora venire, che ho ancora molto da dare. Sono curiosa e piena di speranze come una bambina che sta per aprire i regali di Babbo Natale".

