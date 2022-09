Milano Fashion Week

Milano profuma di nuovo, anzi di rinnovamento: la Fashion Week, in calendario dal 20 al 26 settembre 2022, sembra voler dare una spallata ai tragici eventi mondiali degli ultimi anni, con un calendario fittissimo di cinque giorni e tornato ai livelli pre-COVID-19. Qualche numero: 68 sfilate, 104 presentazioni, 30 eventi e tanti nuovi stilisti.

Diesel ha fatto il tutto esaurito: il marchio di Renzo Rosso ha radunato quasi cinquemila persone all'Allianz Cloud Arena, con i dipendenti del marchio, studenti e un migliaio di iscritti online. Sulla passerella un maxi-gonfiabile da Guinness e il denim Diesel che Glenn Martens, direttore creativo, continua a sperimentare in mille declinazioni per uomo e donna.

Fendi, firmato Kim Jones, guarda al sontuoso lavoro compiuto da Karl Lagerfeld per il marchio dal 1996 al 2003 per rappresentare una donna dal lusso pratico e molto femminile. In passerella tutto è leggero, minimal, di grande lusso.

Spettacolo anche da Antonio Marras, con lo stilista-artista alla sua prima collezione da quando la maggioranza della maison è stata acquisita da Sandro Veronesi del Gruppo Calzedonia. Lo spunto è un viaggio nel cuore della natura sarda, dove un immaginario impresario vuole ricostruire il teatro dove cantò la Callas.

Riflettori puntati sulla designer italo-haitiana Stella Jean, che ritorna dopo una pausa di due anni; su Bally, che debutta in passerella a Milano con lo stilista filippino-americano Rhuigi Villasenor; su Maximilian Davis, nuovo direttore creativo di Salvatore Ferragamo.

(Foto Getty Images)