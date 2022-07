Roberto Bolle: la meravigliosa proposta di matrimonio

Un fuori programma romantico è andato in scena all'Arena di Verona. L'anfiteatro romano, icona del capoluogo veneto, conosciuto in tutto il mondo, è stato scelto come cornice per una proposta di matrimonio.

È successo tutto durante lo spettacolo di Roberto Bolle and Friends. Il primo ballerino della Scala di Milano, Timofej Andrijashenko, dopo essersi esibito con l'étoile Nicoletta Manni nel duetto di Romeo e Giulietta, uno dei passi a due più romantici del repertorio classico, le ha chiesto di sposarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bolle (@robertobolle)

Come in un film si è inginocchiato sul palco, davanti a lei e a tutto il pubblico con l'anello di fidanzamento per chiedere la sua mano. La risposta commossa è stata: " Sì, lo voglio". La futura sposa ha raccontato: "All'inizio non avevo capito. Ha fatto le cose in grande. C'erano anche i miei e i suoi genitori".

Regista di questa proposta di matrimonio è stato proprio Roberto Bolle che ha condivo sui social il momento scrivendo: "La perfetta coppia Romeo e Giulietta, sul palco e fuori dal palco". Perché l'amore trionfa sempre!