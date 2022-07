David Beckham: il video e le foto da Positano sono irresistibili

David Beckham è in vacanza con la moglie Victoria e la figlia minore, la piccola Harper, di 11 anni, in Italia.

Per l'esattezza i Beckham si trovano a Positano, nella costiera amalfitana: una loro meta del cuore, dove tornano infatti ogni anno. Naturalmente, a bordo di un lussuoso yacht.

Victoria ha deciso di fare cosa gradita a tutte le fan del marito pubblicando una foto di David con un minuscolo costume da bagno. L'ex calciatore è davvero ancora in forma smagliante e Victoria, con una bella ironia, che sfodera raramente (peccato) scrive nella didascalia "Prego". Immaginando già la pioggia di grazie in arrivo dalle fan di David. Cosa puntualmente accaduta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham)

E David? Lui vorrebbe godersi pigramente la vacanza, mangiando e dedicandosi al relax. Ma già a colazione il programma di Victoria è diverso: così, mentre David attende la moglie per gustare un goloso breakfast, Victoria è impegnatissima con i suoi allenamenti. E Beckham la (e si) filma in una clip divertentissima. Ammettendo di aspettare la moglie anche solo per bere un caffè.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham)

Che fortuna, Victoria!

(Foto Getty Images)

o serio, ci pare evidente.