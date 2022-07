Carla Bruni: quanto le somiglia il figlio Aurélien? Le foto

Carla Bruni è evidentemente davvero orgogliosa del figlio maggiore, Aurélien Enthoven, oggi 21enne.

Aurélien, nato dalla relazione della Bruni con il filosofo e scrittore Raphaël Enthoven, è apparso alla sfilata di moda di Saint Laurent, che ha presentato la collezione Uomo Primavera Estate 2023 nel deserto marocchino di Agafar.

Mamma Carlà non ha perso l'occasione per pubblicare le foto del ragazzo.

Aurélien ha debuttato in passerella lo scorso giugno, sfilando per Versace alla Milano Fashion Week. Il giovane Enthoven non è soltanto un modello: studia Scienze politiche presso la Columbia University a New York. Nel suo futuro, prevarrà la politica o la passione per la moda?

