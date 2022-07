David Beckham: i divertenti auguri per i 23 anni di matrimonio

Chi si ricorda del 4 luglio 1999? Ne sono passati di anni, 23 ad essere precisi. Tanti ne compie uno dei matrimoni più glamour a memoria d’uomo, ovvero quello tra David Beckham e Victoria Adams. Una coppia che ai tempi metteva insieme uno dei calciatori più famosi del mondo e la componente più stilosa della band al femminile per antonomasia, le Spice Girls. Calcio + musica, un connubio irresistibile e che fece impazzire i media di ogni dove.

David e Victoria con il passare degli anni hanno continuato a fare capolino su tv e tabloid, ma con più discrezione, e con lui a fare la parte del leone. Ora raggiungono un traguardo su cui non in moltissimi erano pronti a scommettere: 23 anni non sono davvero pochi, tanto più per una coppia sottoposta a una pressione mediatica che metterebbe a rischio anche i legami più saldi.

Per festeggiare l’anniversario i due si sono scambiati anche dei messaggi pubblici tramite i loro social: “Dicevano che lui non è divertente – scrive Victoria - dicevano che non rido mai, dicevano che non sarebbe durata. Oggi festeggiamo 23 anni di matrimonio. David tu sei il mio tutto, ti amo tanto”.

Lui ha risposto così: “23 anni fa Posh diventava la signora Beckham. Wow, 23 anni e 4 figli bellissimi”.

Intanto il buon David ha pubblicato sulla sua pagina Instagram il video in cui raccoglie il primo miele prodotto dall’alveare che aveva iniziato a costruire durante il lockdown per il covid: "Chi immaginava che mi sarei emozionato così tanto?” ha scritto l’ex stella di Manchester United, Real Madrid e Milan.

