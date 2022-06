Carla Bruni mostra orgogliosa il figlio Aurélien

Carla Bruni ha mostrato orgogliosa le ultime immagini del figlio Aurélien, 21 anni, nato dalla sua relazione con il filosofo e scrittore Raphaël Enthoven.

Aurélien, rinnovando la tradizione di famiglia, ha sfilato per Versace alla Milano Fashion Week per le collezioni primavera estate 2023.

Mamma Carlà ha pubblicato entusiasta su Instagram alcune immagini della sfilata e ha scritto: "30 anni tra queste due foto, mio figlio ieri in passerella per Versace e io nel 1992".

Carla Bruni ha poi pubblicato anche un'altra foto, in cui appare Mingus Lucien Reedus, figlio dell’amica e collega Helena Christensen. Mingus Lucien Reedus ha sfilato a sua volta per Versace e la Bruni ha così scritto: "Una storia di famiglia e di amicizia, a 30 anni di distanza sono i nostri figli a sfilare per Versace".

Aurélien Enthoven studia Scienze politiche alla Columbia University di New York ed è appassionato di politica. Non disprezza però il mondo dello spettacolo: ha duettato con Carla Bruni in "Stand By Me" e con la sorella Giulia, figlia di Nicolas Sarkozy, ha preso parte al videoclip di "Un grand amour", in cui compare anche la nonna (e madre di Carla Bruni) Marisa Bruni Tedeschi.

