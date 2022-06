Costi del menu e polemiche: Briatore risponde ai suoi critici

Prima ci furono le critiche alla pizza di Carlo Cracco. Troppo costose, secondo alcuni. Adesso, la medesima sorte è toccata alle pizze (e non solo) dei nuovi locali lanciati da Flavio Briatore, i Crazy Pizza.

Briatore non si scompone. All'agenzia AdnKronos ha raccontato: "A noi è la risposta del cliente che interessa. Tutto il resto è aria fritta. La polemica nasce solo perché c’è qualcuno che fa qualcosa di nuovo e ha successo".

Ma quali sono i prezzi? Una marinara costa 13 euro, la margherita 14; si spendono 45 euro per la pizza con mozzarella e tartufo (nero e bianco). La selezione la Pata Negra (ricercato prosciutto spagnolo) costa 65 euro, il tiramisù espresso impiattato al tavolo 16 euro. Per un'insalata il costo è di 14/15 euro. "I prezzi sono assolutamente normali", prosegue Briatore. "Poi abbiamo una riserva di vini molto importante perché io penso che chi mangia la pizza in un ambiente giusto, può anche decidere di prendere una bottiglia di vino importante, anziché prenderla in un ristorante 3 stelle... Se prendi un Sassicaia il prezzo sale, se prendi un’acqua minerale o una Coca light il prezzo è diverso". E ancora: "Abbiamo avuto solo complimenti e tutti reputano che la pizza sia la migliore che abbiano mai mangiato, perché è una pizza senza lievito, perché i prodotti utilizzati sono i migliori che possiamo trovare in Italia. Lo stesso vale per le insalate. Per i dolci la gente impazzisce. Il gelato idem. Diamo un servizio diverso dagli altri ristoranti. A noi interessa il cliente. Quando il cliente è contento, noi siamo felici e il resto sono tutte chiacchiere".

(Foto Getty Images)