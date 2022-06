Naomi Campbell: la nuova , bellissima foto della figlia

Naomi Campbell ha pubblicato una nuova foto della figlia. Verso cui nutre davvero un grande affetto.

"Il mio amore, il mio battito del cuore, i suoi primi passi", ha scritto la super model, per accompagnare l'immagine dei primi passi della piccola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

Naomi aveva parlato alunga della bambina in un'intervista concessa a British Vogue nel febbraio di quest'anno: "È la più grande benedizione che potessi mai immaginare, la cosa migliore che abbia mai fatto... È già molto indipendente, intelligente, sveglia. Dorme dodici ore ogni notte, è un angelo di bambina... Sono fortunata, adora viaggiare come me, non si lamenta quando decolliamo o atterriamo... Non piange quasi mai, è quasi pronta per parlare. Ha cominciato a salutare con la mano, cosa che la diverte tanto. Ride molto. Ha già sei denti e penso che potrebbe camminare prima di gattonare".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da British Vogue (@britishvogue)

Sulla bimba aleggiano alcuni misteri: mamma Naomi infatti non ha ancora rivelato il suo nome. Così come non è noto il nome del padre. Ma pare proprio che Naomi abbia intenzione di scrivere un libro in cui rivelerà tutti i suoi segreti. Compreso questo...

(Foto Getty Images)