Valentino: 90 anni nel segno dello stile

Compie 90 anni Valentino, lo stilista che più di ogni altro rappresenta la Bellezza, intesa come eleganza suprema, cura maniacale per il dettaglio, lusso estremo, fatto di intelligenza, sapienza sartoriale, cultura tout court.

I suoi inizi sono a Parigi, nell’atelier di Guy Laroche, negli Anni Sessanta. Ben presto però Valentino fa conoscere il suo nome e il suo stile e diventa il preferito di celebrità come Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy che richiese proprio un abito Valentino per le sue nozze con il miliardario Aristotele Onassis.

Lo stilista diventa un vero "imperatore della moda" e si intitolerà proprio "The Last Emperor" il documentario a lui dedicato dal regista Matt Tyrnauer

Valentino ha lasciato l’atelier nel 2008, ma non ha certo detto addio alla Bellezza, che è, nelle sue parole, «ciò che esiste di più importante. Fin da quando ero un bambino ho amato come appariva un abito, ho ammirato un viso interessante, un corpo ben proporzionato. Amo la bellezza in una donna, in un uomo, in un dipinto. È ciò che è bello che è importante e che rende la vita importante. E io fin da piccolo mi sono sfidato ad amare sempre di più la Bellezza».

E come festeggerà quest'anno i suoi 90 anni? Nel 2007 il party durò per tre giorni, tra principi e principesse, celebrità e capi di stato, invitati ad ammirare una retrospettiva di creazioni d’archivio all’Ara Pacis, una sfilata di alta moda tutta rosa a Santo Spirito in Sassia, a un gala tra le colonne del Tempio di Venere con scenografie del premio Oscar Dante Ferretti e uno show di Annie Lennox in una pagoda cinese a Villa Borghese.

Quest'anno lo stilista festeggerà con gli amici più intimi, probabilmente nella villa sulla via Appia Antica.

(Foto Getty Images)