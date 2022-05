Heidi Klum festeggia la figlia Leni con un video bellissimo!

Heidi Klum ha festeggiato i 18 anni della figlia Leni, avuta dalla relazione con Flavio Briatore, con un bellissimo video pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Nella clip, la modella finge di essere su Netflix e sceglie il film intitolato "Mamma, sono un'adulta ormai". A scorrere sono così le immagini di Leni, da bimba via via fino ad oggi. Tante foto ricordo, tanti scatti gioiosi e buffi, che raccontano tutto l'amore di Heidi per Leni, che è ormai una modella affermata.

Heidi ha scritto "Ti amo con tutto il cuore. Continua a far risplendere la tua luce sempre e per sempre".

Leni è cresciuta con il secondo marito di Heidi, Seal. Flavio Briatore aveva parlato di Leni in un’intervista a Repubblica: "Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come la ha cresciuta".

Heidi Klum è adesso sposata con il chitarrista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz.

(Foto Getty Images)