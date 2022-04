Audrey Hepburn: in mostra il leggendario tubino nero di Colazione da Tiffany

Una mostra permetterà di ammirare da vicino il leggendario tubino nero che Audrey Hepburn indossò durante le riprese del film "Colazione da Tiffany". L'occasione è la mostra (gratuita) Vision & Virtuosity, che a Londra, presso la Saatchi Gallery, permetterà di ammirare oltre 400 pezzi Tiffany e appunto il celebre tubino della Hepburn.

L'occasione è data dai 150 anni di Tiffany & Co., evento che la celebre griffe celebra appunto con questa esposizione, dedicata ai “quasi 200 anni della straordinaria storia di uno dei più antichi gioiellieri di lusso, una storia pervasa da creatività pionieristica, leggendaria artigianalità e approvvigionamento dei più straordinari diamanti e pietre preziose al mondo", come spiega Anthony Ledru, Presidente e Chief Executive Officer, Tiffany & Co.

La mostra, visitabile dal 10 giugno al 19 agosto 2022 è divisa in sette sezioni tematiche, tra cui quelle dedicate ai grandi creatori di gioielli come Jean Schlumberger ed Elsa Peretti o agli anelli di fidanzamento.

La quinta sezione è interamente dedicata al film Colazione da Tiffany. E pezzo forte è appunto il tubino nero creato appositamente da Hubert de Givenchy per Audrey Hepburn.

(Foto Getty Images)