Naomi Campbell mostra felice le nuovissime foto della figlia

Baby Campbell (della quale non è dato sapere il nome per volontà di mamma Naomi) è già una star, grazie alle foto che la genitrice le scatta e pubblica sui social, corredate da didascalie dolcissime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

Annunciando la nascita della piccola, il 18 maggio, 2021, Naomi Campbell aveva scritto: "Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto per essere sua madre, sono così onorata di avere quest'anima gentile nella mia vita. E' la cosa migliore che abbia mai fatto".

Da allora, la bimba è cresciuta ed è diventata già una piccola star. A marzo mamma e figlia sono comparse sulla copertina dell'edizione britannica di Vogue. Naomi Campbell posa con lo sguardo fisso e fiero sull'obiettivo mentre tiene saldamente tra le braccia sua figlia, una bimba curiosa dai lunghi capelli neri che si sporge leggermente per esplorare il mondo circostante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da British Vogue (@britishvogue)

Ora Naomi Campbell e la figlia sono protagoniste di uno scatto decisamente più "home made", mentre passeggiano insieme in una giornata assolata. La piccola indossa un vestitino a quadretti e si gode il bacio di mamma Naomi tenendosi forte a lei. Nel post dedicato alla festa della mamma (in Inghilterra cade il 27 marzo) la top model celebra per la prima volta questa ricorrenza in prima persona e, nelle foto successive, mostra sua madre con la piccola.

Valerie Morris-Campbell tiene tra le braccia la bambina e gioca con lei, sollevandola leggermente. "Sto rivivendo le filastrocche e scoprendo quanti fantastici nuovi giocattoli ci sono là fuori nel mondo! E bambole! Cose che non potrei nemmeno sognare", ha raccontato Naomi nella sua intervista a Vogue, aggiungendo orgogliosa: "è una bimba molto buona: dorme, piange pochissimo e mi dicono che è molto sveglia per la sua età. Ride molto. Quasi parla e penso che camminerà prima di gattonare. Ha già sei dentini" spiega la top model, aggiungendo che non se ne lamenta mai: "è una guerriera!".

Nemmeno le lunghe ore di volo al fianco della super impegnata madre la mettono in crisi: "Sono fortunata, le piace viaggiare con me. Non piange né al decollo né all’atterraggio", prosegue Naomi. Tra i dettagli che la top model ha deciso di non condividere con il pubblico non c’è solo il nome della piccola, ma i particolari del suo arrivo così "improvviso" e inaspettato. Nessuno, al di fuori della sua cerchia più ristretta, era al corrente dei progetti di maternità della modella, che all’arrivo della bimba stava per compiere 51 anni, ma lei specifica: "non è stata adottata, è mia figlia". E conclude: "viene prima di tutto. Tutto quello che faccio, lo faccio per lei, tutto qui".

(foto Getty Images)