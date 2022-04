Anche Roberto Bolle nel memorabile Gala dedicato a Carla Fracci alla Scala

Ci sarà anche Roberto Bolle al gran Gala dedicato a Carla Fracci, in programma il 9 aprile al Teatro alla Scala.

L'appuntamento sarà annuale, per rendere omaggio a una delle più grandi etoile della storia, che ci ha lasciati il 27 maggio dello scorso anno.

A organizzare il Gala è stato il direttore del Corpo di ballo, Manuel Legris: in scena, oltre alla compagnia del Teatro alla Scala, ci saranno Roberto Bolle, Marianela Nùñez (principal del Royal Ballet) Alessandra Ferri e Carsten Jung. Tutti impegnati in grandi classici resi immortali dalla Fracci, da "Giselle" in poi.

Manuel Legris ha parlato così del Gala a l quotidiano La Repubblica: "Più che ripercorrere la carriera di Carla, ho voluto mostrare la sua arte. Quindi ci sarà anche lei nelle foto dei suoi personaggi, insieme ai balletti. L’apertura sarà Giselle, vedremo lei, la più grande di tutti".

Legris ricorda anche: "Quando a gennaio dell’anno scorso era tornata alla Scala per la masterclass con i ballerini, era entrata in sala il primo giorno, danzando, un passo di flamenco per scherzo, con un’emozione allegra. Poi ci regalò giorni bellissimi, pieno della sua forza, della sua energia... Bello, che in quegli ultimi mesi della sua vita sia tornata, qui, a casa sua".

Il Gala sarà infatti, come vuole Lgeris, "il ricordo della Scala pieno di affetto per una donna incredibile, che ha fatto tantissimo per la danza con i suoi personaggi indimenticabili. A cominciare da Giselle. Fu naturale per me l’anno scorso, quando riproponemmo il balletto, chiamarla per preparare i ballerini. Giselle è Carla Fracci. La più grande”.

