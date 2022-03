Roberto Bolle fa danzare ucraini e russi in una performance memorabile

Roberto Bolle danza per la pace. L'étoile della Scala, attivo nel sostegno dei diritti umani, durante lo spettacolo Roberto Bolle and Friends svoltosi il 2 marzo a Dubai ha dato vita a una performance memorabile ed emozionante in sostegno alle persone coinvolte nella guerra in Ucraina.

Sul finale i ballerini, anche russi e ucraini, hanno alzato cartelloni con la scritta Peace, mentre il violinista Alessandro Quarta suonava l'inno ucraino. In lacrime la ballerina Iana Salenko, ma il corpo di ballo si è stretto attorno a lei in un abbraccio e Bolle l'ha avvolta con la bandiera gialla e blu del suo paese natio.

“Voglio dare dei segnali di bellezza e di unione di fronte al momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo, di conflitti e contrasti tra Ucraina, Russia e il mondo intero" ha dichiarato l’étoile durante la conferenza stampa prima dell'esibizione.

“La Russia è una patria importantissima del balletto, ma in questo momento è giusto prendere le distanze e condannare assolutamente quello che è stato fatto perché non ha giustificazioni ", ha sottolineato Bolle.

Il Roberto Bolle and Friends è uno spettacolo di gala che fa il giro del mondo da 20 anni e dopo due anni di pandemia, ha detto il ballerino, "è una boccata di ossigeno e libertà”. E ora anche di pace.

