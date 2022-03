Giorgio Armani dona 500.000 euro per l'Ucraina. E a Dubai Mamhood canta con la bandiera del paese assediato dai russi

Giorgio Armani non si è certo accontento di far sfilare nel più totale silenzio le sue creazioni, durante la Milano Fashion Week, in segno di solidarietà con l'Ucraina. Al gesto simbolico Re Giorgio ha infatti voluto unire un fatto concreto: e ha così donato 500.000 euro destinati all'UNHCR, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Inoltre saranno anche donati capi d'abbigliamento attraverso la Comunità di Sant’Egidio,

L'esempio di Armani non è isolato. La Camera della Moda italiana ha invitato a raccogliere fondi a favore dell’iniziativa organizzata appunto con l'UNHCR. Hanno già risposto Valentino e Gucci, che hanno donato 500.000 euro ciascuno Prada, Missoni. Chanel ha donato due milioni di euro all'UNHCRe all'organizzazione umanitaria Care; Vuitton ha donato un milione di euro per l’UNICEF; il gruppo Lvmh ha donato 5 milioni di euro alla Croce Rossa Internazionale.

Anche gli artisti si sono mobilitati. Dopo gli appelli di celebrità come Elton John, Sting, Madonna, anche Mamhood ha espresso il suo sostegno al popolo ucraino. Al concerto tenuto al Padiglione Italia durante l''Expo 2020 di Dubai ha legato all'asta del microfono la bandiera dell'Ucraina. Che ha poi sventolato dopo l'esibizione, pronunciando queste parole: "Sempre dalla parte degli oppressi e mai degli oppressori, ragazzi. No war, support Ukraina!"

(foto Getty Images)