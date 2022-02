Milano Fashion Week 2022/23: Giorgio Armani compie un nuovo gesto generoso

La Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2022/2023 è alle porte. L'edizione dedicata alle sfilate donna si svolgerà dal 22 al 28 febbraio 2022, con la maggioranza dei fashion show dal vivo. I milanesi potranno ammirare le proposte degli stilisti grazie al maxischermo in Corso Vittorio Emanuele.

Circa 170 gli appuntamenti previsti in calendario, di cui 67 fashion show fisici e 69 presentazioni; inoltre, 8 presentazioni su appuntamento e 9 eventi. Un programma condensato in 5 giorni.

Tornano tutti i brand che hanno fatto grande il Made in Italy e nuove giovani proposte. E Re Giorgio fa ancora un altro dei suoi grandi gesti: oltre a riportare gli show dal vivo, fissa la sfilata della sua attesissima collezione la domenica, per far sì che i principali addetti ai lavori si fermino per la maggior parte della Fashion Week, garantendo così visibilità anche agli altri brand. "Lo ringrazio per la sua generosità", ha affermato il presidente di Camera Moda Carlo Capasa.

(Foto Getty Images)