Puro lusso e design italiano: lo yacht disegnato da Giorgio Armani è di grande bellezza

La nautica si rifà il look grazie alla partnership nata tra Giorgio Armani e The Italian Sea Group, un’azienda di Marina di Massa.

Primo progetto un superyacht di 72 metri di puro lusso, dipinto in oro antico. Dal design innovativo e con la tecnologia più avanzata di sempre il Motor yacht Admiral sarà consegnato all’inizio del 2024.

Per il noto stilista che ha reso grande la moda italiana nel mondo si tratta di diversificare il proprio business. Per la società toscana l’alleanza commerciale con Armani rappresenta un elemento decisivo in vista dello sbarco in borsa.

Grande eleganza, sicurezza e ingegno sono le caratteristiche di questa imbarcazione di notevoli dimensioni. Un’opera monumentale che si farà guardare e ammirare durante la navigazione.

Del fortunato proprietario ancora non ci sono notizie. Di certo avrà una delle più belle barche mai realizzate fino ad ora.