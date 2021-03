Questa settimana si parla d’amore. Di Maestre d’Amore

C’è un libro che racconta le eroine di Shakespeare, le donne che sono Maestre d’amore, che è anche il titolo del libro della professoressa Nadia Fusini, pubblicato da Einaudi.

E’ un saggio che passa in rassegna gli amori tragici e quelli della commedia del teatro shakespeariano. Ci sono Giulietta, Ofelia, Cleopatra, Desdemona e tante altre maestre d’amore. Si entra ed esce dalle tragedie e dalle commedie di Shakespeare con grazia ed eleganza, scandagliando l’anima delle protagoniste e raccontando delle loro trame, dei loro desideri, degli intrecci. Un libro che parla d’amore in modo letterario, ma anche in modo crudo e appassionato di eros.

Vi aspettiamo per questo giro di danza tra i personaggi shakespeariani con la sua autrice Nadia Fusini su Il Segnalibro, sempre domenica e sempre alle 12.00. Ovviamente su Radio Monte Carlo.