Cindy Crawford buon compleanno

Felice compleanno, Cindy Crawford!

Segni particolari? Un neo vicino al labbro superiore, bellissima, elegantissima. Cindy Crawford è nata il 20 febbraio 1966 ed è ancora una delle donne più affascinanti del pianeta.

Insieme a Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss e Christy Turlington, “The Big Six”, conquistò le passerelle di tutto il mondo e segnò l’immaginario collettivo degli anni 80 e 90 e non solo.

Nel 1991, modella 25enne all’apice della carriera, le nozze da favola con Richard Gere. Non durò granché, 4 anni, ma tanto bastò a far sognare intere generazioni! In realtà, come raccontò Cindy pochi anni fa nel libro Becoming, «Ero giovane e lui era Richard Gere, forse il fallimento del nostro matrimonio è dipeso dal fatto che non siamo mai stati amici».

L'ex top model l'amore maturo lo ha trovato più di 20 anni fa con Rande Gerber, con il quale ha avuto due figli: Presley, nato nel 1999, e Kaia, nel 2001. Un amore che “supera ogni cosa”!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cindy Crawford (@cindycrawford)

Kaia,19enne bellissima, segue le sue orme di mamma. Ha già sfilato per le più importanti case di moda ed è la nuova icona dei millennial e della generazione Z…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kaia (@kaiagerber)

Qualche pensiero sembra dare il 21 enne Presley Walker, che proprio un anno fa aveva suscitato scalpore con un face tattoo laconico: “misunderstood” cioè “incompreso”. Il tatuaggio c’è ancora… le incomprensioni saranno finite?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Presley Gerber (@presleygerber)

(Foto Getty Images)