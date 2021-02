Per San Valentino, con Il Segnalibro l’amore viaggia con la musica

Il 14 febbraio infatti è il giorno in cui ci si sintonizza sull’amore, a tutte le latitudini del pianeta e in tutte le sue forme e sfumature.

Noi infatti intervisteremo Roberto Emanuelli, autore da oltre 300 mila copie vendute, uno scrittore molto amato dalle donne, forse perché comprende le pieghe della loro anima.

Ha scritto durante il primo lockdown il suo ultimo libro “Adesso lo sai”, pubblicato da Sperling & Kupfer che parla sia di un amore impossibile tra un uomo e una donna, sia di uno scontro/incontro tra madre e figlia.

E tutto questo amore, questo mulinello di emozioni avviene a suon di musica, con una sorta di playlist che scandisce eventi, pensieri e ricordi legati a questo sentimento.

C’è la voce morbida e calda di Ed Sheeran con "Photograph" che appunto fotografa un istante di amicizia adolescenziale. Sulle sue note c’è il pianto di un adolescente che si emoziona a leggere frasi d’amore.

Ed è sempre Giulia, questa ragazzina inquieta e in cerca di una identità che pensa alla prima volta che ha fatto l’amore e lo fa mentre ascolta in cuffia Ultimo con Il ballo delle incertezze.

E poi c’è la notte in cui le note dei Negramaro con "Per uno come me", risuonano nella sua stanza.

Giulia, così come sua madre, pensa tanto all’amore mentre ascolta i Modà con "Quelli come me". Ma sa anche cantare a squarciagola per liberare le emozioni e canta brani di Tiziano Ferro, di Ghali, di Sfera, di Vasco, Baglioni e Mengoni. La sua vita è una playlist di emozioni da Battisti a Gué Pequeno, da De Gregori a Salmo, passando per Levante. Insomma un caleidoscopio di ritmi che le fanno sussultare l’anima.

E poi mentre la radio trasmette "A Mano a mano" cantata da Rino Gaetano, Giulia si riconcilierà con una parte della sua vita rimasta in ombra.

Non vogliamo svelarvi oltre e vi aspettiamo per l’intervista a Roberto Emanuelli per il Segnalibro e il suo nuovo romanzo “Adesso lo sai” pubblicato da Sperlink & Kupfer.

Voi però, intanto, restate sempre sintonizzati sull’amore.