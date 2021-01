Giorgio Armani: il suo bellissimo Omaggio a Milano

Giorgio Armani lo aveva detto con energia, quasi un anno fa. E' necessario ripensare la moda, renderla più consapevole, più attenta all'essenziale, eliminando gli sprechi e il superfluo, aveva affermato il grande stilista, invitando tutti i colleghi a una pausa di riflessione, pre rendere più etico il mondo del fashion.

E adesso Armani non si smentisce, presentando una collezione di Haute Couture (la Giorgio Armani Privè) all'insegna dell'eleganza più essenziale e meno urlata che esista. E lo fa con uno speciale omaggio a Milano, che diventa anche il nome della sfilata, perché, come spiega lo stilista, «Milano può essere una città di eleganza, esprime pacatezza, sta a parte, per questo è un’isola nel mondo. Una città di un’eleganza non esibita, ma profonda. Qui mi sento sempre sicuro».

Così, Armani celebra Milano aprendo anche se virtualmente le porte del suo palazzo meneghino, Palazzo Orsini, magnifica residenza settecentesca che il grande stilista ha acquistato per la Giorgio Armani SpA nel 1996, finalmente svelata al pubblico, e presentando tra le sua stanze abiti senza tempo, ricchi di eleganza e charme, omaggio allo stile sobrio milanese e al suo fascino fatto di compostezza ed etica del lavoro.