La bellezza non ha età: alle sfilate trionfano le over 50

L'età? Non è più un tabù. Non fa più paura. E finalmente inizia a farsi strada l'idea che bellezza ed età siano concetti slegati, e che il vero fascino non consista solo e soltanto in una carta d'identità "giovane". Tutt'altro.

E' la moda a mandarci forti segnali in questo senso. Messaggi che indicano coma la maturità, l'esperienza, la consapevolezza di sé, l'accettazione serena del tempo che passa, siano tesori preziosi. Siano la vera chiave della bellezza. Tutte doti di cui sono ricche le donne over 50. Non a caso scelte con sempre maggire frequenza per sfilare sulle passerelle.

Qualche nome? Rihanna, 32 anni, ha voluto Demi Moore, 57 anni, a sfilare per la sua linea di lingerie SavageXFenty.

Per la Milano Fashion Week Primavera/Estate 2021 Fendi ha invece scelto un nome che a molti farà battere il cuore: a sfilare è stata infatti Yasmin Le Bon, proprio lei, moglie di Simon Le Bon dei Duran Duran e adesso splendida 56enne. Con lei Cecilia Chancellor, 54 anni, già regina delle passerelle, e Penelope Tree, meravigliosa 70enne.

A giugno Gucci aveva scelto invece una delle più belle donne e modelle italiane di tutti tempi, Benedetta Barzini, adesso 76enne, per la sua campagna Prefall 2020.

Balmain ha poi reso omaggio ad alcune celebri modelle degli anni Ottanta e Novanta: Amalia Vairelli, Axelle Doué, Charlotte Flossault, Violeta Sanchez, che aveva ispirato Helmut Newton. Tutte dai 50 anni in su.

