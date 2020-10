Arriva lo yacht più alto della Statua della Libertà!

I cantieri Royal Huisman e il progettista Malcolm McKeon, tra gli esponenti più famosi nell’ambito navale, stanno costruendo quello che sarà lo yacht più grande del mondo, nonché quello con l’albero più alto. L’imbarcazione sarà lunga 85 metri in tutto, mentre l’albero sarà alto ben 107 metri, ossia più della Statua della Libertà che ne misura 93. Lo scafo sarà realizzato in alluminio, un materiale molto leggero ma anche molto resistente. Il motore sarà un diesel elettrico con un sistema di gestione tecnologico che garantisce un basso impatto ambientale e il risparmio energetico.

Le dimensioni di questo yacht non sono le uniche a destare stupore e meraviglia: ci riescono bene anche il design semplice ma raffinato, così come il lusso che lo caratterizza e che lascerà tutti a bocca aperta per quanto riguarda gli interni.

McKeon ha progettato una sovrastruttura in vetro che incorporerà un ponte di 200 metri quadrati, con una zona pranzo all’aperto, mentre nel salone principale si avrà una vista a 360°, così da poter osservare il mare da qualsiasi punto ci si trovi. Il ponte sarà libero da qualsiasi cosa che potrà essere messa sotto coperta, così da lasciare ampio spazio agli ospiti che, in totale, potranno essere dodici.

Le persone a bordo potranno soggiornare in cinque splendide suite da 30 metri quadrati, mentre l’appartamento dell’armatore sarà a poppa e misurerà ben 250 metri quadrati: conterrà camera da letto, guardaroba walk-in, un bagno con sauna e un cucinotto. Dalla cabina, il proprietario potrà poi passare direttamente al beach club che, tra l’altro può anche trasformarsi in un cinema con pareti in vetro.

Apex 850 avrà anche il personale di bordo, in totale 14 persone tra marinai, ufficiali, ingegneri e hostess che alloggeranno in una zona a loro dedicata e dotata di ogni comodità. Infine, lo yacht avrà anche una cantina climatizzata per i vini, giochi d’acqua e tutte le attrezzature per le immersioni. Questo gioiellino, insomma, è il mezzo ideale per un’avventura in mare con tutti i confort desiderabili.

(Credits: YouTube)