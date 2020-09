Giorgio Armani apre a tutti la sua sfilata di moda

Inarrestabile Giorgio Armani! Il grande stilista ha già rivoluzionato il mondo della moda, con il suo invito a ripensare drasticamente un sistema che non rispecchia più i tempi che viviamo.

Già questa primavera Armani aveva pubblicato una lettera aperta che denunciava lo spreco e la frivolezza che affliggeva l'universo della moda, invitando a seguire tempi meno frenetici e a badare alla sostanza profonda delle cose, invece che alla loro apparenza.

Era poi venuta la decisione di sfilare a Milano e non a Parigi, per dare un contributo emotivo e non solo a una delle città più colpite dalla pandemia. E il suo esempio era stato seguito da altre grandi maison, da Gucci, che ha annunciato di voler ripensare la cadenza delle sfilate, a Valentino, che ha deciso di presentare a Milano (e non nel capoluogo francese) la sua nuova collezione.

Adesso Giorgio Armani alza ulteriormente la posta e apre la sua prossima sfilata Primavera/Estate 2021 a tutti, democraticamente. Un modo di concepire la moda come un fenomeno non più elitario e per pochi eletti, ma inclusivo e capace di accogliere tutti i cittadini.

Per questo, sabato 26 settembre sarà possibile ammirare la nuova collezione firmata Giorgio Armani in contemporanea su armani.com, sui canali social del marchio e sulla piattaforma della Camera Nazionale della Moda Italiana. Lo stilista ha dichiarato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera che: «Le idee più semplici a volte possono essere le migliori... Dopo la lettera aperta su WWD lo scorso aprile, in pieno lockdown, sono stato letteralmente inondato di messaggi anche da parte di gente comune. È come se fosse stato aperto un canale diretto e autentico di comunicazione che voglio mantenere».

(Foto Getty Images)