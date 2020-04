Gratis on line il viaggio tra gli abiti da sogno di Dior

Sono abiti da sogno, creazioni fatte di stile e maestria senza tempo. C'è persino il meraviglioso abito bianco disegnato per i 21 anni della Principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta. Ma tutte le creazioni del grande stilista francese Christian Dior tolgono il fiato. Abiti che sono stati in mostra a Parigi, al Musée des Arts Décoratifs, e poi a Londra, al Victoria and Albert Museum, con un'esposizione, intitolata "Christian Dior: Designer of Dreams" che ha conquistato per bellezza e incanto.

Ed ecco la bella notizia: adesso è possibile ammirare la mostra, gratis e comodamente da casa, grazie a un video pubblicato su YouTube. Un modo per regalare svago e bellezza anche durante i giorni di lockdown.

Intanto, sempre in tema di grandi stilisti, è stata messa all'asta la visita, questa volta reale, del leggendario appartamento di Coco Chanel in rue Cambon, a Parigi. Si tratta di un'iniziativa benefica: #LesTalentsSengagent, asta online organizzata da Laurence Benaïm, giornalista e biografa di Yves Saint Laurent.

Il denaro ottenuto sarà donato a sostegno degli anziani che sono stati contagiati dal virus nelle case di riposo. Sono andati all'asta anche una cena per due nella suite Boucheron a Place Vendôme, a Parigi; una visita privata allo Château de la Colle Noire, a Calian, in Provenza, dove Christian Dior si ispirò per i suoi profumi, tra ulivi, rose e gelsomino; un bozzetto originale di Giorgio Armani; un tour privato della sede di Kering in rue de Sèvres a Parigi, con pranzo per sei persone nel cuore dei campi di lavanda; una lezione privata del maestro pasticciere Pierre Hermé sui macaron; una lezione di pasticceria al Ritz Paris di François Perret, Best Pastry Chef delle Grandes Tables du Monde.

(Foto Getty Images)