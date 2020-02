E' incredibile la villa attraversata da una piscina trasparente!

E' una villa a dir poco mozzafiato. Per la forma, che la fa sembrare simile alla pista d'atterraggio di un aeroporto? No, non solo per quello. Per i suoi quattro piani con soffitti in vetro? No, non ci siamo. A rendere davvero unica questa sontuosa dimora, battezzata Villa on the Rocks e ubicata a Bandol, un piccolo comune della Costa Azzurra, è la sua incredibile piscina, lunga ben 28 metri, con vista sui due lati dell'abitazione.

Si può bene dire che quest'immensa piscina attraversi l'intera casa, come un incredibile acquario. Dalle camere, si hanno scorci suggestivi sul suo cristallino specchio d'acqua. Villa on the Rocks è stata progettata dall'architetto Rudy Ricciotti nel 2002.

Se sognate di fare un tuffo nella sua piscina, be', sappiate che è possibile. Villa on the Rocks si può infatti affittare su una ben nota piattaforma on line di affitti temporanei. Il prezzo? Mille euro a notte. Ma, considerando che, con le sue 5 camere, 8 letti e 3 bagni, può ospitare fino a dieci persone, passare dei giorni indimenticabili nella sua piscina diventa possibile!