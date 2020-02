La meravigliosa piscina a sfioro che bacia il cielo

Visualizza questo post su Instagram

Offering stunning views from its rooftop observation deck, #Ciel is set to become a magnet for local and international visitors upon its completion. Discover more via the link in our bio. #InvestInTheBest #DubaiHotelInvestment . بفضل منصة المراقبة الزجاجية الرائعة على سطحه، سيصبح مبنى #سيل مكانًا جذابًا للسكان المحليين والزوار الدوليين للمدينة عند اكتماله. تعرف أكثر عبر الرابط المتوفر في البايو. #استثمر_مع_الأفضل #الاستثمار_في_قطاع_الفنادق_في_دبي‎