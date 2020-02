Sospeso al centesimo piano di un grattacielo, questo incredibile ponte ha il pavimento di vetro

Gli amanti del brivido di sicuro apprezzeranno il ponte che aprirà a marzo a New York: si tratta di The Edge, il ponte a cielo aperto più alto del mondo, una terrazza incredibile con pavimento di vetro che si troverà al centesimo piano del grattacielo al 30 di Hudson Yard, a ben 344 metri d’altezza.

La struttura in questione è un ponte che in sostanza sporgerà dalla facciata del grattacielo che lo ospita, formando un grande terrazzo di 700 metri quadrati con una vista a 360 gradi su Manhattan e sul fiume Hudson. A giudicare dalle immagini, questo ponte si candida per diventare il nuovo punto panoramico più bello della Grande Mela, o quando meno rientrerà nella lista di quelli dai quali si può ammirare lo skyline della metropoli con una vista mozzafiato.

Per raggiungere la terrazza si potrà prendere un ascensore velocissimo che raggiungerà la vetta in appena 60 secondi: considerando che il pavimento del terrazzo è di vetro, non è un luogo consigliato a chi soffre di vertigini perché da lì è possibile ammirare tutto ciò che c’è sotto il grattacielo, semplicemente abbassando lo sguardo. L’apertura di The Edge è prevista per l’11 marzo ma i biglietti sono già in vendita con prezzi che variano dai 32 ai 50 euro, con pacchetti che possono includere anche lo champagne o il servizio fotografico ad alta quota. Sarà possibile visitare il ponte tutti i giorni, dalle 8 del mattino a mezzanotte.