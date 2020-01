Colazione da Tiffany: adesso a Londra si può!

Una... colazione da Tiffany diventa adesso alla portata di tutte e non solo di Holly Golightly (nella splendida interpretazione di Audrey Hepburn), la protagonista del celebre romanzo e poi film "Colazione da Tiffany".

Dopo quello di New York (momentaneamente chiuso), a febbraio apre infatti in Europa il Tiffany Blue Box Café. Bisognerà andare a Londra, però: perché la sede scelta per ospitare il Tiffany Café è il celebre grande magazzino Harrods.

All'interno del Tiffany Blue Box Café tutto è naturalmente in tema Tiffany, a cominciare dall'iconico colore che contraddistingue il brand. Il locale accoglie i clienti anche per l'afternoon tea e la cena.

Se volete visitarlo, però affrettatevi: il caffé sarà aperto solo per un periodo limitato di tempo.

In attesa del suo debutto ecco qualche immagine dal Tiffany Blue Box Café di New York, per immaginare come sarà quello londinese...