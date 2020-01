E' italiana la meta europea da visitare almeno una volta nella vita!

Il 2020 si apre all'insegna della scoperta. Scoperta di luoghi unici al mondo per la loro bellezza. Se ci allontaniamo dal turismo di massa, si apre ai nostri occhi un territorio meraviglioso, città dalla storia antichissima che con il tempo hanno conservato tutto il loro splendore. Recarsi in questi luoghi non vuol dire solo viaggiare: significa avere un approccio diverso al viaggio, che è inteso anche come percorso dell'anima.

In Europa, accanto ai posti più conosciuti, ci sono tantissime città che dovremmo vedere e alle quali non pensiamo mai quando si tratta di pianificare qualche giorno di relax. La CNN americana ha redatto la classifica delle 20 mete europee che non sono prese d'assalto dai turisti, ma che meritano una visita almeno una volta nella vita. Eccole... e tra di loro c'è anche una perla tutta italiana.

20. Orange in Francia

19. Norwich nel Regno Unito

18. Aarhus in Danimarca

17. Anversa in Belgio

16. L'Aia nei Paesi Bassi

15. Sarajevo in Bosnia-Erzegovina

14. Pristina in kosovo

13. Malmö in Svezia

12. Aberdeen in Scozia

11. Berna in Svizzera

10. Breslavia in Polonia

9. Tbilisi in Georgia

8. Minsk in Bielorussia

7. Yerevan in Armenia

6. Cluj-Napoca in Romania

5. Debrecen in Ungheria

4. Ankara in Turchia

3. Plovdid in Bulgaria

2. Trondheim in Norvegia

1. Torino in Italia





