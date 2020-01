Splendidi 50 anni: Claudia Schiffer e tutte le altre celebrità che quest'anno spengono 50 candeline

50 anni, e un pieno di fascino ed eleganza in più: il passare del tempo è anche un dono e regala stile e bellezza. La prova sono le tante celebrità che nel 2020 spengono 50 candeline.

Si tratta di super model come Naomi Campbell e Claudia Schiffer, entrambe nate nel 1970, la prima il 22 maggio, la seconda il 25 agosto. Regine di bellezza, tuttora sono star delle passerelle e dei red carpet e nessuna modella più giovane oscura il loro fulgore, persino potenziato dagli anni.

La Campbell e la Schiffer non sono le sole. Anche Mariah Carey compie 50 anni quest'anno, il 27 marzo, così come la splendida Uma Thurman (nata il 29 aprile) e la First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump (che festeggia il 26 aprile). E, tra gli uomini, festeggiano i loro 50 anni anche il grande campione di tennis Andre Agassi e gli attori Matt Damon e Ethan Hawke.

(Foto Getty Images)